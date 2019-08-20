Украина возобновила импорт дизтоплива из России по железной дороге

Об этом сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95", передает БизнесЦензор.

В начале второй декады августа "Евростандарт" оформил импорт 2,6 тыс. тонн дизтоплива от компании "Орскнефтеоргсинтез", управляющей Орским НПЗ (Оренбургская область РФ).

Поставки осуществлялись через аффилированную с "Евростандартом" компанию Cantarell Trading (Кипр).

С июня 2017 года для поставок дизтоплива в Украину российским компаниям необходимо разрешение Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК), а с июня 2019 года - также и ежемесячное разрешение от Минэкономразвития РФ.

Орское ДТ последний раз поступало в Украину в августе-октябре 2018 года. Тогда в адрес компании "Укрэнерджи" было отгружено примерно 6 тыс. тонн.

Как сообщалось, с 1 августа Украина ввела пошлины на российское дизтопливо, поставляемое по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс", после чего прокачка по трубопроводу была приостановлена. Вместо этого отгрузки были перенаправлены в Гомель, где трубопроводный ресурс переваливается в жд/цистерны с последующей отправкой в Украину.

Ранее поставки российского дизтоплива по железной дороге осуществляла компания "Укрэнерджи", работающая с ресурсом "ЛУКОЙЛа". Однако в августе она не получила от российских властей разрешения на экспорт в Украину.

Компания "Евростандарт" (Одесса) является одним из крупнейших импортеров дизтоплива через морские порты. В 2018 году она поставила в Украину 114 тыс. тонн топлива из которых 100 тыс. тонн - морским транспортом. В первом полугодии 2018 года импорт составил 80 тыс. тонн из которых по морю - 56 тыс. тонн.

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