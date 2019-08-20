Нацбанк отменил необходимость подавать в банки карточки с примерами подписей

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Национальный банк Украины оптимизировал порядок осуществления кассовых операций банков и организации работы банков с наличными национальной и иностранной валют в соответствии с актуальными требованиями законодательства.

В частности:

исключен из кассовых документов реквизит "Код банка" (в соответствии с нормами постановления правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года №162 "О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине" (с изменениями);

отменена "карточка с образцами подписей" клиентов при обслуживании банком их счета (в соответствии с нормами постановления правления Национального банка Украины от 1 апреля 2019 года №56 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины");

предусмотрена сдача банками наличности национальной валюты на договорных условиях для обязательного последующего ее вывоза уполномоченными банками/банками (филиалами, отделениями) в Национальный банк, включая обязательный вывоз не пригодных к обращению банкнот и монет в Национальный банк или передачу не пригодных к обращения банкнот и монет уполномоченным банкам, другим банкам (филиалам, отделениям);

определено, что банк должен удовлетворять потребности своих клиентов в наличных прежде всего за счет собственных доходов и перераспределения наличных в собственной сети, а в случае ее недостаточности - приобретения ее у уполномоченных банков и других банков и получения подкрепления наличными в Национальном банке;

введен контроль Национального банка по качеству пригодных к обращению банкнот гривни банка (филиала, отделения), отсортированных автоматизированным способом на собственном оборудовании для автоматизированной обработки банкнот;

изменен порядок хранения разменных монет в хранилищах банков и определение ответственных лиц таких хранилищ;

установлены единые характеристики упаковочных материалов для банкнот нового номинала.

Все эти нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 15 августа 2019 года №107 "Об утверждении изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине". Документ вступает в силу с 1 сентября 2019 гоьда. В то же время норма об исключении реквизита "Код банка" с кассовых документов набирает силу с 1 ноября 2019 года, норма по упаковочным материалам для банкнот нового номинала - с 25 октября 2019 года.

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