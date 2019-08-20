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20.08.19 19:50

Нацбанк отменил необходимость подавать в банки карточки с примерами подписей

Национальный банк Украины оптимизирует с 1 сентября 2019 года порядок осуществления кассовых операций банков и организацию работы банков с наличными деньгами в национальной и иностранной валюте в соответствии с актуальными требованиями законодательства

Нацбанк отменил необходимость подавать в банки карточки с примерами подписей

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Национальный банк Украины оптимизировал порядок осуществления кассовых операций банков и организации работы банков с наличными национальной и иностранной валют в соответствии с актуальными требованиями законодательства.

В частности:

Все эти нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 15 августа 2019 года №107 "Об утверждении изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине". Документ вступает в силу с 1 сентября 2019 гоьда. В то же время норма об исключении реквизита "Код банка" с кассовых документов набирает силу с 1 ноября 2019 года, норма по упаковочным материалам для банкнот нового номинала - с 25 октября 2019 года.

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