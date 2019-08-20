Власти Киева сменили адрес регистрации КГГА

Согласно информации в системе YouControl, новый адрес регистрации уже был указан в реестре по состоянию на 23 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом номер телефона ведомства в реестре не изменился.

По адресу ул. Дегтяревская, 31, корпус 2 также зарегистрировано коммунальное предприятие "Киевблагоустройство".

Здание по ул. Крещатик, 36, находится в оперативном управлении Киевсовета, а КГГА является арендатором. Как сообщает LB.ua со ссылкой на источники, смена юридического адреса – первый шаг к физическому переезду КГГА в здание на Лукьяновке. В самой мэрии изменение налогового адреса в администрации официально объясняют оптимизацией вопросов управления объектами коммунальной собственности.

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Как сообщалось, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко должен сложить свои полномочия перед новоизбранным президентом. Офис президента обратился в Кабинет министров с просьбой внести соответствующее представление.

Богдан также выдвинул ряд обвинений в адрес Кличко, добавив, что президент Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой городской администрации.

Кличко также обвинял Богдана в требовании согласовывать действия столичных властей с Вавришем и Александром Ткаченко – главой телеканала "1+1" Игоря Коломойского.

В итоге пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана заявил, что действующий состав Кабинета министров не будет согласовывать увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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