На сертификацию нового оператора ГТС Украины нужно 4 месяца, – НКРЭКУ

Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для того, чтобы рассмотреть (пакет документов, – ред.) и принимать какие-либо дальнейшие решения необходимо около четырех месяцев с момента подачи заявки", – сказала Кривенко.

Глава регулятора добавила, что после принятия решения о сертификации, соответствующие документы будут поданы на рассмотрение Секретариата Энергетического Сообщества.

Кривенко уточнила, что помимо времени на рассмотрение заявки на сертификацию, регулятору также необходимо время на утверждение тарифов для нового оператора.

Читайте также: "Укртрансгаз" перевел 9,5 тысяч сотрудников в компанию "Оператор ГТС Украины"

Как сообщалось, ранее директор созданного "Укртрансгазом" в рамках проведения анбандлинга ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью БизнесЦензор заявлял, что компания готовит к подаче документы на сертификацию и получение тарифа новым оператором. Этот процесс необходимо завершить до 1 января 2020 года.

Напомним, в начале февраля 2019 года АО "Укртрансгаз" в рамках реализации "дорожной карты" анбандлинга зарегистрировал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), необходимое для начала юридического отделения от "Нафтогаза" функций по транспортировке.

С 1 июля ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" переданы функции оператора ГТС.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram