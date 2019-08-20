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20.08.19 19:26

Оборот розничной торговли с начала года вырос на 10%, – Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-июле 2019 года в сопоставимых ценах увеличился на 10,1% по сравнению с январем-июлем 2018 года.

Оборот розничной торговли с начала года вырос на 10%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее данным, в июле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем оборот розничной торговли возрос на 4,8%, в годовом измерении (июль 2019 года к июлю 2018 года) он также увеличился на 9%.

Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-июле по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом зафиксирован в Винницкой (на 18%), Тернопольской (на 17%), Черкасской (на 16,2%), Одесской (на 15%), Киевской (на 14,5%), Хмельницкой (на 13,4%), Днепропетровской (на 12,5%), Донецкой (на 11,6%), Луганской (на 11,3%) областях и Киеве (на 14%).

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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