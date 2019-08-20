Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 2 раза

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, 82,47 млн грн было привлечено от продажи трехлетних бумаг по средневзвешенной ставке 16,49% годовых, были удовлетворены все 11 поданных заявок.

Еще 501,07 млн грн удалось привлечь от продажи годовых ОВГЗ под 16,04%. По этом облигациям спрос составлял 692 млн грн, было удовлетворено 9 из 11 заявок.

Кроме того, 499,97 млн грн принесла продажа трехлетних облигаций под 16,12% годовых. На этом аукционе Минфин удовлетворил все 10 поданных заявок.

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Как сообщалось, в прошлый вторник, 13 августа, Министерство финансов разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1,96 млрд грн, что на 26% меньше, чем неделей ранее. При этом большая часть средств поступила от продажи двухлетних ОВГЗ, а ставки размещения в очередной раз были снижены.

6 августа министерство разместило гривневые облигации внутреннего займа на сумму 2,67 млрд грн, что в 6,4 раза меньше, чем неделей ранее.

30 июля Министерство финансов разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму в 17,2 млрд грн, из которых 10,9 млрд грн составили популярные среди нерезидентов 5,5-летние бумаги.

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