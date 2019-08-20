Новый глава пообещал провести аудит ІТ-систем таможни за несколько месяцев

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проект ЕС EU4PFM наймет команду, которая будет этим заниматься. Считаем, что пяти-шести людей достаточно, чтобы успеть за несколько месяцев справиться с этими операциями. Речь идет не только об аудите АСАУР, но и вообще об аудите всей ІТ-инфраструктуры таможни", – сказал Нефьодов.

При этом Нефьодов отметил, что намерен разблокировать финансирование таможни международными финансовыми организациями (МФО).

"У некоторых органов есть официальный запрет на сотрудничество с Государственной фискальной службой. Например, американцы прекратили его в 2016 году", – сказал он.

Как сообщил Нефьодов, на АСАУР было много жалоб со стороны представителей бизнеса.

"Но там 80 тыс. рисков и фильтров. И одному человеку их невозможно проверить", – пояснил глава Гостаможслужбы.

Как сообщалось, ЕС выделил 29,5 млн евро на финансирование третьей и четвертой составляющей программы поддержки управления государственными финансами EU4PFM, которые будут направлены на экспертное сопровождение налоговой и таможенной реформ в Украине.

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