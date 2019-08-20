Минэкономразвития наняло юристов для спора с ЕС о запрете не вывоз древесины

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, уже в этом году адвокатское объединение должно обеспечить защиту прав и интересов Украины в торгово-экономической сфере в споре относительно временного запрета экспорта лесоматериалов в необработанном виде (леса-кругляка) с Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Из всех средств в сумме 1,8 млн грн пойдет на 300 часов работы юристов по 6 тыс. грн в час ($237), а 10 тыс. грн – на накладные расходы.

Закупку провели по переговорной процедуре, потому что она связана с защитой прав и интересов Украины.

Учредителями АО "ЮФ "Ильяшев и партнеры" является Михаил Ильяшев и депутат Киевсовета Роман Марченко, а директором – Ирина Майорова.

Напомним, что в сентябре 2018 партия "Самопомощь" исключила депутатов Киевсовета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчук из членов партии поскольку они голосовали за решения, которые способствовали передаче земельных участков в собственность семьи депутата Романа Марченко. После этого фракция партии в Киевсовете самораспустилась.

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Как сообщалось, ранее Европейский союз заявил о готовности начать торговый арбитраж с Украиной для отмены моратория на вывоз леса-кругляка как нарушающего Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, после введения запрета на экспорт украинской необработанной древесины, лес вывозится из страны под видом "дров" и продается деревообрабатывающим фирмам в Румынии и Венгрии, которые никак не связаны с энергетикой.

Наибольшие объемы дров вывозят хозяйства Гослесагентства, которое возглавляет соратник генпрокурора Юрия Луценко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про контрабанду лісу з України під виглядом дров

Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматеривалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород сосны – с 1 января 2017 года.

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