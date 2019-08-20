"Укрнафта" планирует упразднить ревизионную комиссию

Об этом говорится в повестке дня собрания, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Так, на рассмотрение акционеров будет вынесен вопрос внесения изменений в устав компании в части упразднения ревкомисии, увольнения ее действующего состава и отмены положения о ее работе.

Как отмечает издание, годовые отчеты ревизионной комиссии не утверждаются акционерами с 2014 года, когда из "Укрнафты" начался вывод средств на группой "Приват" компании.

Кроме этого на собрании 19 сентября планируется "в связи с неактуальностью" отменить "Порядок начисления и выплаты дивидендов в ПАО "Укрнафта", принятый в апреле 2003 года после того, как контроль над компанией установила группа "Приват".

В изначальном проекте повестки дня собрания нет вопроса в распределении дивидендов за 2018 год. При этом до проведения собрания дополнительные вопросы могут вноситься по инициативе акционеров.

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Как сообщалось, вопрос о распределении чистой прибыли "Укрнафты" за 2018 год, которая составила 6,44 млрд грн, выносился на предыдущее собрание акционеров 25 апреля.

Тогда было два проекта данного решения: направить на дивиденды 50% или 3,3 млрд грн и не начислять дивиденды в связи с налоговым долгом. Ни одно из этих решений не было поддержано НАК "Нафтогаз Украина" как мажоритарным акционером и дивиденды остались нераспределенными.

После собрания акционеров глава наблюдательного совета "Укрнафты" и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил позицию НАКа тем, что на момент собрания акционеров постановление о базовом нормативе отчисления прибыли не было обнародовано. Документ был опубликован спустя два дня — 27 апреля и предусматривал направление на дивиденды 90% чистой прибыли.

Витренко заявил, что вопрос распределения дивидендов будет вынесен на внеочередное собрание акционеров после публикации правительственного постановления.

Но в конце июня "Укрнафта" обжаловала в суде постановление Кабмина о нормативе выплаты дивидендов, в чем ее официально поддержал "Нафтогаз". 25 июня Окружной админсуд Киева остановил действие постановления до вынесения окончательного решения по иску, следующее заседание по рассмотрению которого назначено на 27 августа.

Напомним, Юрий Витренко с весны возглавляет наблюдательный совет "Укрнафты".

Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

Кроме того, в феврале 2017 года начали процедуру банкротства сразу более 130 обществ с ограниченной ответственностью преимущественно с харьковской регистрацией, которые в разный период времени в течение 2014-2015 годов владели сетью автозаправочных станций (АЗС) группы "Приват" (бренды ANP, Sentosa, "Авиас", "Мавекс" и другие). Большинство этих компаний также были участниками схемы вывода 14,7 млрд грн из "Укрнафты" в 2015 году.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам). С 2003 года операционное управление "Укрнафтой" осуществляет группа "Приват".

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