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20.08.19 18:45

В Великобритании планируют построить завод по производству авиатоплива из мусора

Британско-нидерландская энергетическая компания Shell, авиакомпания British Airways и британский стартап Velocys, занимающийся возобновляемой энергетикой, собираются построить в Великобритании первый в Европе крупный завод по переработке мусора в авиационное топливо.

В Великобритании планируют построить завод по производству авиатоплива из мусора

Об этом компании объявили 20 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Три компании уже инвестировали в этот проект 7,3 млн ($8,8 млн), в общей сложности строительство завода может стоить несколько сотен миллионов фунтов.

Завод планируется построить в эстуарии реки Хамбер на северо-востоке Англии. Для строительства завода еще необходимо получить разрешение местных властей, ожидается, что такое разрешение может быть получено к ноябрю. Строительство завода планируется начать в 2021 году, через три года после этого он должен выйти на производство авиатоплива в коммерческих масштабах. Предполагается, что завод будет перерабатывать около 500 тыс. тонн отходов в год.

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