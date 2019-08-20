Государственные шахты сократили добычу энергетического угля на 26%

Об этом свидетельствуют данные статистики Министерства энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Добыча коксующегося угля сократилась на 8,9% (на 322 тыс. тонн) – до 3,3 млн тонн, энергетического – на 6,1% (на 949,7 тыс. тонн), до 14,57 млн тонн.

В то же время ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило практику укрытия данных о своей деятельности от министерства, начавшуюся с начала сентября 2018 года.

По данным министерства, в июле 2019 года добыча рядового угля снизилась на 4,4% (на 115,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2,53 млн тонн.

При этом угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за семь месяцев текущего года сократили добычу на 13,8% (на 340 тыс. тонн) – до 2,13 млн тонн, в том числе добыча коксующегося угля увеличилась на 85% (на 224,1 тыс. тонн) – до 487,7 тыс. тонн, тогда как энергетического – упала на 25,5% (на 564,1 тыс. тонн), до 1,64 млн тонн.

Шахты Донецкой области за семь месяцев 2019 года обеспечили добычу 6,03 млн тонн угля (-8,7% к январю-июлю 2018 года), Луганской – 227,4 тыс. тонн (-28,3%), Днепропетровской – 10,82 млн тонн (-3,5%), Львовской – 754 тыс. тонн (-20,1%), Волынской – 35,5 тыс. тонн (-46%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% по сравнению с 2017 годом – до 33,29 млнтонн. В том числе добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5,81 млн тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27,48 млн тонн.

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