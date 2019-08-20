Национальный художественный музей заказал ремонт здания за 70 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2021 капитально отремонтируют и реставрируют здание музея по ул. Грушевского, 6 в Печерском районе Киева. Это памятник архитектуры и градостроительства национального значения "Здание музея древностей и искусств, 1897-1900 годов".

Предусмотрен ремонт крыльца, лестницы, фасадов, скульптур, постаментов и подпорных стен, замена оконных блоков, монтаж подъемной платформы и благоустройство. Работы на 42% суммы выполнит субподрядчик ООО "Энерго Инжиниринг" Евгения Деркача и Артема Максимова.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет десять лет. На заработную плату пойдет 12,17 млн грн или 18% общей стоимости подряда. На прибыль отведен еще 1% – 791 тыс. грн.

Цена сделки на 6% ниже ожидаемой стоимости закупки в 73,68 млн грн.

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Основателем и директором столичной "СРФ "Возрождение" является киевлянин Ярослав Граужис, который был внештатным помощником экс-нардепа от Партии регионов Юлии Ковалевой. Он владеет ООО "Современное строительство" с Еленой Колесник, Ольгой Мельничук, Сергеем Петриченко, Сергеем Салабаем, Еленой Суходольской, Виталием Парфенюком и Александром Бугаем.

Также Граужис входил в правление ЗАО "Киевская межобластная специальная научно-реставрационная проектно-производственная мастерская", которым владеет ООО "Ремонтно-реставрационное предприятие "Украина-Реставрация" Елены и Татьяны Колесник.

Им принадлежит единственный конкурент победителя тендера – ООО "Киевское межобластное специальное научно-реставрационное проектно-производственное управление", которое с 2016 года получило подрядов Госуправления делами по реставрации Мариинского дворца на 611,65 млн грн. Эти двое также работали в корпорации "Укрреставрация" задолго до того, как одну из ее составляющих – ПАО "Укрреставрация" – взяла под контроль команда Януковича в лице тогдашнего руководителя ГУД Андрея Кравца.

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