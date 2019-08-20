Крупные сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть WOG снизила цены на 10 копеек за литр: бензин А-92 подешевел до 29,79 грн/л, А-95 – до 30,79 грн/л, А-95+ – до 31,79 грн/л, дизтопливо – до29,79 грн/л.

В сетях Glusco и UPG все виды топлива подешевели на 20 и 50 копеек за литр соответственно.

Средние цены на топливо по Украине снизились на 3-4 коп./л.

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Как сообщалось, накануне, 19 августа, топливо подешевело на 10-20 копеек за литр в сетях WOG и ОККО.

Напомним, на минувшей неделе стоимость дизельного топлива в мелкооптовом сегменте опустилась ниже 20 грн/л.

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