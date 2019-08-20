Нефьодов назвал три приоритетных направления работы на должности главы таможни

Об этом Нефьодов сказал во время встречи с бизнесом в Торгово-промышленной палате 20 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Приоритетными для меня на следующий год будут три канала работы: почтовые перевозки, автоперевозки на западной границе и контейнерные перевозки в портах. Понимаю, что есть и другие проблемы, но это то, что будет в фокусе, и хорошо, чтобы нам на эти три истории хватило ресурсов", - сказал Нефьодов.

Он сообщил, что после его просьбы в Facebook направлять ему жалобы, он получил их более 1 тыс., большинство касалось растаможивания автомобилей.

"Мне пришло около тысячи жалоб по автомобилям, еще приблизительно 50 - о том, что где-то собирают с маршрутки по 50 грн и где-то плохие туалеты. И мне пришло только два кейса, где есть реальная фабула, которую можно проверить и на которую можно отреагировать", - сказал Нефьодов.

По его словам, один из таких кейсов уже направлен в правоохранительные органы. В дальнейшем Нефьодов планирует запустить электронную систему жалоб, как Dozorro в публичных закупках - с возможностью оставить жалобу онлайн и отслеживать статус ее обработки.

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