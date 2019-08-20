На должность главы "Укроборонпрома" претендуют три кандидата, – Абромавичус

Об этом глава набсовета госконцерна Айварас Абромавичус сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

"Из длинного списка претендентов рекрутеры отобрали шорт-лист из 7 кандидатов, трое из которых готовы работать в новой команде. Имен этих людей называть не буду, они проходят спецпроверку после собеседования в Офисе президента", – сказал Абромавичус.

Глава набсовета отметил, что новая команда – "это группа известных топ-менеджеров с разносторонним опытом в машиностроении, авиации, финансах, управлении персоналом".

"Все участвовали в успешных трансформациях нереформированных структур – в частном бизнесе, или "Прозорро", Минэкономразвития, "Укргаздобычи". Эти руководители отбирались по принципу, чтобы у них не было конфликта интересов, чтобы не было бизнеса в секторе обороны и безопасности, чтобы не были задействованы родственники в этом секторе. Они должны быть лояльны к трансформации компании, быть специалистами своего дела", – добавил Абромавичус.

При этом, по словаи главы набсовета госконцерна, возгавлять производственные дивизионы "Укроборонпрома" – ракетостроение, авиастроение, бронетанковое направление – должны эксперты, которые уже имеют опыт работы в этой сфере.

"Я считаю, что внутри "Укроборонпрома" есть достаточное количество достойных людей, специалистов в своей отрасли. Поэтому никто не собирается менять технологов на финансистов", – отметил Абромавичус.

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Как сообщалось, по данным Цензор.НЕТ, ранее премьер-министр Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой госконцерна "Укроборонпром" Алексея Тимофеева.

Тимофеев ранее возглавлял "Смарт Холдинг" Вадима Новинского, был топ-менеджером компании "Гео Альянс" Виктора Пинчука и государственной "Укргаздобычи", входил в состав правления НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, 10 июля министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня этого года указом президента Владимира Зеленского.

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