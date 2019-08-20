Нацбанк назвал четыре причины укрепления курса гривни

Об этом в ходе круглого стола рассказал замглавы Национального банка (НБУ) Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"Первый фактор, разумеется, это поведение нерезидентов. Мы видим, как они увеличили спрос на украинские активы, прежде всего, на ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма, – ред.). Сейчас их вложения составляют примерно 92 млрд грн", – сказал Сологуб.

При этом замглавы НБУ не согласился с утверждениями, что эти вложения имеют краткосрочный характер.

"Бумаги по погашению менее года, то есть краткосрочные бумаги, по остаточному сроку погашения составляют лишь треть от всех ОВГЗ, находящихся у нерезидентов", – отметил Сологуб.

Банкир добавил, что с начала года Нацбанк смог выкупить на межбанковском валютном рынке $2,9 млрд, и не помешать укреплению гривни.

"Второй фактор – хорошие условия для торговли. Если посмотреть на наш платежный баланс, то НБУ улучшил прогноз с 3,3% от ВВП до 3,6%. Мы видим благоприятную экспортную конъюнктуру, достаточно низкие цены на наш импортный товар, прежде всего нефть и газ", – сказал Сологуб.

Третий фактор, по словам замглавы НБУ, – это рост переводов от украинских граждан, работающих за рубежом, четвертый – покупка инвесторами акций компаний.

"И в этом году мы видим меньше вывода дивидендов из Украины. Это достаточно интересный фактор. НБУ снял все ограничения по выводу дивидендов из страны, но объемы репатриации не выросли… Мы видим, что инвесторы, работающие в Украине, эти деньги не выводят, а реинвестируют. Поэтому снижаются объемы репатриации дивидендов", – сказал Сологуб.

По данным НБУ, с начала года гривня выросла к доллару на 9,1%, возглавив топ самых укрепившихся валют мира.

Как сообщалось, лагодаря чистой покупке Нацбанком валюты на межбанковском рынке международные резервы Украины по состоянию на 1 августа составили $21,84 млрд, увеличившись в июле на 5,8% или на $1,2 млрд.

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