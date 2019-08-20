Нацбанк урегулировал процесс декларирования валюты для капитанов дальнего плавания

Соответствующее разъяснения НБУ предоставил в ответ на обращение Администрации морских портов Украины (АМПУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

"Декларирование наличной иностранной валюты, находящейся в судовой кассе, по генеральной декларации – цивилизованная международная практика, которая применяется во всех странах ЕС и многих странах мира и соответствует положениям Конвенции по облегчению международного морского судоходства 1965 года, добровольно выполнять которую Украина обязалась как член ІMO", – отметил глава АМПУ Райвис Вецкаганс.

Руководитель госпредприятия пояснил, что ранее возникла правовая коллизия в этом вопросе, поскольку ГФС, руководствуясь постановлением Нацбанка, с начала года настаивала на предоставлении обычных бумажных деклараций, что создавало дополнительные неудобства судовладельцам.

"АМПУ обратилась к НБУ с просьбой предоставить соответствующие разъяснения, и нам удалось вернуть привычный для международного судоходства механизм декларирования валюты в украинских портах", – добавил Вецкаганс.

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В АМПУ напомнили, что генеральную декларацию для декларирования наличной валюты в судовой кассе можно подавать органам доходов и сборов в бумажной или электронной форме. Она может использоваться при декларировании капитаном судна заграничного плавания судовой кассы и возможности зачисления наличной иностранной валюты на текущий счет морского агента, в случае получения в качестве оплаты агентских услуг – в кассу морского агента.

При заполнении же обычной декларации в бумажном виде таможенное оформление прибытия судна заграничного плавания в порт должно было осуществляться таможней непосредственно на борту судна, а капитан должен был заполнять и оставлять в таможне документ, который не используется в международном судоходстве.

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