"Борисполь" распределит перенесенные рейсы из аэропорта "Киев" между двумя терминалами

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.
Дополнительные рейсы уже летающих в "Борисполь" авиакомпаний "Белавиа" и LOT будут обслуживаться в основном терминале D. Из этого же терминала будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, и "Мотор Сич".
Терминал F, который сейчас является основным для лоукостов Ryanair и Laudamotion, начнет обслуживать рейсы Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торговая марка AZAL), "Джоника" и Vueling.
Терминал D:
- "Белавиа"
- LOT
- Alitalia
- Pegasus Airlines
- "Мотор Сич"
Терминал F:
- Wizz Air
- Ernest Airlines
- Buta Airways
- "Джоника"
- Vueling
Как сообщалось, согласно выпущенному аэропортом "Киев" NOTAM (информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов), аэропорт будет закрыт с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября по киевскому времени. За это время предприятие рассчитывает отремонтировать взлетно-посадочную полосу, а также рулежные дорожки №1 и №2. Стоимость работ оценивается в 33 млн грн.
Пассажирам, которые имеют оформленные билеты с вылетом из "Киева" в период со 2 сентября по 12 сентября, необходимо обратиться в авиакомпанию для уточнения статуса рейса и при необходимости переоформления бронирования.