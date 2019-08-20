Фонд гарантирования предложил повысить гарантированную сумму выплат до 100 тысяч евро

Об этом заявила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Рекрут отметила, что Фонд намерен провести первое повышение гарантированного возмещения уже до конца текущего года, однако для этого нужно осуществить несколько действий.

В частности, с одной стороны, необходимо обеспечить финансовую стабильность самого Фонда путем реструктуризации задолженности перед Минфином.

Рекрут напомнила, что Фонд получил ссуду на рыночных условиях, поэтому кроме самого долга должен выплатить 67 млрд грн начисленных процентов.

По ее словам, реструктуризация также является требованием МВФ – до конца текущего года должен быть разработан план урегулирования этого вопроса.

С другой стороны – необходимо внедрить систему раннего реагирования, благодаря которой Национальный банк Украины и Фонд смогут на ранних этапах выявлять проблемы, которые могут привести к неплатежеспособности банка, и принимать соответствующие меры по их устранению.

Рекрут отметила, что это предусмотрено директивой 2014/59/ЕС, над имплементацией которой работает Фонд.

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Глава Фонда добавила, что в течение 2019-2020 годов завершается процедура ликвидации большинства банков, признанных неплатежеспособными в 2014-2015 годах, поэтому ведомство планирует сконцентрироваться на тех направлениях деятельности, которые будут способствовать росту защиты прав вкладчиков, а затем - уровню их доверия к банковской системе в целом.

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