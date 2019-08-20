Фонд гарантирования продал второй мегапул кредитов за 22% от стартовой цены

Как сообщает пресс-служба Фонда, каждый актив ранее выставлялся на индивидуальные торги от 2 до 19 раз, средняя просрочка по всем кредитам около 6,4 лет, передает БизнесЦензор.

Пул объединяет активы двенадцати неплатежеспособных банков, а именно: АО "Банк "Финансы и Кредит", АО "Дельта Банк", АО "Имэксбанк", ПАО "ВиЭйБи Банк", ПАО "Диамантбанк", ПАО "Энергобанк", ПАО "Фидобанк", ПАО "Платинум Банк", ПАО "Радикал Банк", ПАО "Укрбизнесбанк", ПАО "Банк "Киевская Русь" и ПАО "Банк "Траст".

Стартовая цена пула составляла 410,14 млн грн.

Аукцион по его продаже по голландской модели состоялся на площадке FFN (ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн").

"Цена поэтапно снижалась. Интерес к пулу обнаружили два участника. Первым ставку сделало ООО "ФК "Инвестохиллс Веста", когда цена достигла уровня 86,13 млн грн. После чего ООО "ФК "Гелиос" сделало ставку на повышение цены до уровня 90 млн грн. Других ценовых предложений не было. Так победителем аукциона стало ООО "ФК "Гелиос", – сказано в сообщении.

Согласно реестра юрлиц, владельцем ФК "Гелиос" указана Наталия Коновалова.

Как сообщалось, в ходе первого успешного аукциона по продаже "мегапулов" кредитов на площадке "Эксито Партнерс и Коэн Украина" (входит в Exito Partners and Cohen&Company) пул активов 10 ликвидируемых банков был продан за 91,96 млн грн при стартовой цене в 459,78 млн грн.

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