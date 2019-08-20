Офис Зеленского обещает установить вознаграждение за разоблачение коррупционных схем

Об этом сообщает пресс-служба ОП по итогам встречи замглавы Офиса Руслана Рябошапки с представителями общественных организаций и международных партнеров Украины в сфере борьбы с коррупцией, передает БизнесЦензор.

"Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усиления защиты лиц, предоставляющих такую информацию, а также способы их мотивации для обличения топ-коррупционеров", – рассказал Рябошапка.

По словам замглавы ОП, уже разрабатываются законопроекты, которые регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуру рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включительно с правом обличителя получать сведения о состоянии рассмотрения предоставленной информации, правом на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

"Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей", – пообещал Рябошапка.

Согласно сообщению, законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены президентом как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.

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