Минрегион ужесточил требования к пожарной безопасности гостиниц

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензорсо ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Безопасность людей – это приоритет №1. Особенно в случае возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Поэтому в новых нормах по проектированию гостиниц мы предусмотрели ряд современных решений для усиления обязательной пожарной безопасности в них. В частности, вводим возможность использования эффективных систем пожаротушения водой, а также современных систем раннего обнаружения угроз и чрезвычайных ситуаций. Нормы начнут действовать уже с октября", – сказал Парцхаладзе.

Согласно новым изменениям в ГСН, гостиницы нужно обустраивать системами противопожарной защиты в соответствии с нормами "Системы противопожарной защиты".

Кроме этого, подъезд пожарных автомашин к зданиям гостиниц следует предусматривать в соответствии с ГСН "Планировка и застройка территорий". Такой подъезд должен быть обеспечен и к основным эвакуационным выходам и входам, ведущим к пожарным лифтов.

При этом в новых изменениях в ГСН сохраняются требования по степени огнестойкости зданий гостиниц и допустимых при этом этажности и площади противопожарных отсеков.

Читайте также: Полиция задержала собственника сгоревшей гостиницы в Одессе

Кроме этого, допускается размещать гостиницы на 1-3 этажах общественных зданий другого назначения и жилых домах I-III степеней огнестойкости при условии их отделения в противопожарный отсек и организации отдельных путей эвакуации.

Этими же изменениями в гостиницах рекомендуется обустраивать вход только по бесконтактным карточкам, а в номерах гостиниц категории *** и выше – дополнительно устраивать системы охранной сигнализации.

Изменения в ГСН "Гостиницы" разработаны ПАО "КиевЗНИИЭП" и вступают в действие с 1 октября 2019 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram