Транзит газа через Украину может сократиться до 50 миллиардов кубометров, – Нацбанк

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Могут быть несколько сценариев в негативном аспекте. Один сценарий, который есть в нашем базовом - снижение объемов транзита через Украину. В следующем году, мы сейчас закладываем прогноз, что это будет не 80 млрд кубометров газа, как в этом году, а 50 млрд", - сказал Сологуб.

Как ранее заявлял председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, скорее всего, Российская Федерация будет настаивать на заключении с Украиной краткосрочного транзитного контракта сроком до двух лет, пока Северный поток-2 не выйдет на полную мощность.

Он пояснил, что необходимость такого контракта обусловлена восьмимесячным отсрочкой запуска "Северного потока-2", а также временем, необходимым на запуск проекта на полную мощность.

Строительство газопровода "Северный поток-2" из-за проблемы с разрешениями Дании может задержаться на восемь месяцев и подорожать на 660 млн евро.

На данный момент российский "Газпром" проложил 70% новой газовой магистрали. Однако с апреля 2017 года так и не получил разрешения датской власти на прокладку участка со 147 по 175 километр трубопровода в акватории Дании.

Конгресс США рассматривает возможность введения санкций против компаний — участниц проекта, среди которых итальянская Saipem и швейцарская Allseas, чьи трубопрокладочные узкоспециализированные судна задействованы в строительстве.