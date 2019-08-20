Кабмин расширил перечень банков для получения субсидий

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

Как пояснили в министерстве, начиная с октября выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.

"Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в "Ощадбанке". Но если субсидиант желает получать монетизированного помощь на оплату коммунальных услуг в другом банковском учреждении – ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию наличными", – отмечается в сообщении.

Остальные получатели субсидий, у которых отсутствуют счета в уполномоченных банках до предоставления информации о платежных реквизитах, будут получать монетизированную субсидию через "Укрпошту" по адресу, указанному при обращении за субсидией.

"Тем, кому назначена безналичная форма помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через "Ощадбанк", – добавили в Минсоцполитики.

Зимнюю субсидию управления соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в 1-2 кварталах 2019 года.

Таким образом, монетизированную субсидию можно получать через любой из ниже перечисленных банков: