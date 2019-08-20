Страны ОПЕК перевыполнили соглашение о сокращении добычи нефти

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

При этом в прошедшем месяце страны, не входящие в ОПЕК, исполнили сделку на 166%, то есть на 253 тыс. б/с больше, чем предполагалось.

Таким образом, в целом, соглашение перевыполнено примерно на 700 тыс. б/с, или исполнено на 159%.

Как сообщил источник, из числа стран не-ОПЕК существенное снижение произошло за счет России и Малайзии.

Ранее МЭА подсчитало, что страны ОПЕК исполнили сделку на 134%, а не-ОПЕК - на 133%. В целом, по расчетам МЭА, сделка ОПЕК+, предполагающая снижение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, в июле была исполнена на 134%, что предполагало, что страны ОПЕК+ в июле снизили добычу нефти на 408 тыс. б/с больше, чем договаривались.

Сам ОПЕК отчитался на прошлой неделе, что страны, участвующие в сделке, снизили нефтедобычу на 363 тыс. б/с больше, чем договаривались, то есть выполнили сделку на 145%. При этом наибольшее снижение обеспечили Саудовская Аравия, Кувейт и Ангола.