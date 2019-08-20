Нацбанк отклонил кандидатуру главы набсовета "Укрэксимбанка", который руководит компанией Азарова

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

НБУ "решил отказать в согласовании кандидатуры независимого директора, председателя наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" Торстена Пауля", - говорится в сообщении.

Национальный банк потребует замены его кандидатуры в соответствии с законом.

В то же время по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям регулятор решил согласовать следующих лиц: Викторию Страхову (представителя государства от президента Украины); Юрия Буца (представителя государства от Кабинета министров).,

Как сообщал БизнесЦензор, председатель набсовета государственного "Укрэксимбанка" Торстен Пауль является исполнительным директором венской фирмы Geolog Oil and Gas Trading GmbH, которой ранее владел Алексей Азаров, бывший нардеп и сын беглого премьера Николая Азарова.