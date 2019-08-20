Глава "Райффайзен Банка Аваль" ушел с должности после 14 лет работы

Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает БизнесЦензор.

"Это решение должно быть согласовано государственными органами надзора. 54-летний украинец – банкир высшего ранга с 27 годами опыта, включая руководящие должности в ведущих международных банках, а также в Национальном банке Украины и МВФ", – сказано в сообщении.

Писарук с июля 2014 года до конца 2015 года занимал должность первого заместителя главы Национального банка Украины.

Владимир Лавренчук занимал должность председателя правления "Банка Аваль" на протяжении предыдущих 14 лет.

"Владимир Лавренчук внес весомый вклад в успех "Райффайзен Банка Аваль". Он взвешенно и с большой самоотдачей руководил банком, порой ведя его сквозь очень бурные воды. Он передает своему преемнику сильный банк. От имени Наблюдательного совета хочу выразить ему нашу благодарность и высокое признание", – отметил председатель набсовета "Райффайзен Банка Аваль" Мартин Грюль.

Как сообщалось, кандидатура Владимира Лавренчука ранее рассматривалась на должность главы Национального банка, однако на нее был назначен тогда и.о. главы НБУ Яков Смолий.

АО "Райффайзен Банк Аваль" зарегистрировано 27 марта 1992 року, с октября 2005 года банк стал частью австрийской банковской группы "Райффайзен Банк Интернациональ АГ".

По состоянию на 30 июня 2019 года группа "Райффайзен" владела 68,28% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития – 30%.