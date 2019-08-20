Суд заочно арестовал беглого экс-министра Клименко

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры сообщает БизнесЦензор.

"Указанное лицо подозревается в участии в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности", - сообщает ГПУ.

Климнеко в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой Януковичем преступной организации, завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, путем незаконного возмещения из Государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

"Обращаем внимание, что с целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого в очередной раз самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не появились в судебное заседание для защиты интересов своего клиента", - сообщает ГПУ.

Судом для Клименко привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.