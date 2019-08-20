Дочь преподавателя Зеленского может получить должность в АМКУ

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Ирина Копайгора зарегистрирована и проживает в Кривом Роге. Работает в Криворожском экономическом институте при "КНЭУ им. В. Гетьмана" в качестве доцента кафедры правового регулирования экономики.

В этом институте юридическое образование получил действующий президент Владимир Зеленский.

В этом же институте преподает отец претендентки на кресло государственной уполномоченного - Иван Копайгора. Будучи заведующим кафедрой правоведения, Копайгора преподавал Зеленскому теорию государства и права.

Сам Копайгора комментировал успех Зеленского, высоко оценивая его личностные качества и положительно характеризуя его достижения.

"Именно Владимир не единожды просил советов, и никогда не пропускал пар, хотя играл в спектаклях и выступал в театре", - вспоминал Копайгора.

Также известно, что в Криворожском экономическом институте работает отец Владимира Зеленского, Александр Зеленский.

Кроме преподавания в КНЭУ Ирина Копайгора также получает заработную плату по совместительству в МАУП Кривой Рог.

В начале июля Зеленский уволил первого заместителя председателя АМКУ Марию Нижник и госуполномоченных Агию Загребельскую, Андрея Вовка и Валерия Полюховича. Увольнения были проведены без соответствующих представлений премьер-министра, предусмотренных законом.

31 июля президент назначил государственными уполномоченными АМКУ Наталью Буроменскую и Ольгу Нечитайло.

Сейчас вакантными остаются должности двух членов АМКУ, в том числе, заместителя председателя. На должность первого заместителя председателя кандидатом является Ольга Пещанская, которая также строила свой карьерный путь в Кривом Роге, возглавляла закупочный направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия.