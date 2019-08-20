Веревский не смог добиться ареста активов "Дельта Банка" на 5 миллиардов

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

В рамках этого спора "Скай" (конечный бенефициар - Андрей Веревский) просит суд отменить решение Фонда гарантирования об отмене результатов аукциона по продаже активов "Дельта Банка", а также признать заключенным между "Скай" и "Дельта Банком" договора уступку прав требований, которые были реализованы на соответствующем аукционе.

Свое заявление об обеспечении "Скай" обосновывает риском проведения повторных аукционов и повторной реализации активов.

Суд отметил, что сейчас отсутствуют доказательства назначения даты проведения повторных торгов по продаже пула активов "Дельта Банка, а потому принятие мер обеспечения иска является "преждевременным".

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 9 июля на основании решения НБУ принял решение об отмене результатов открытых торгов, проведенных 7 июня, по продаже пула активов АО "Дельта Банка".

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 июня на "голландском" аукционе, который провела компания DebtX, продал пул активов "Дельта Банка" номинальной стоимостью 4,85 млрд грн за 182,5 млн грн. Таким образом, дисконт при продаже пула составил 96,2%.

Покупателем актива стало ООО "Финансовая компания "Скай", ее конечным бенефициаром является известный бизнесмен Андрей Веревский, основной собственник и глава агрохолдинга "Кернел".

Эта же структура в марте уже побеждала на аукционе Фонда гарантирования (с предложением 906 млн грн), на котором продавались эти же активы "Дельта Банка". Однако соответствующее соглашение было заблокировано судом по требованию третьего лица.

Большую часть выставляемого на продажу пула составляют права требования по кредитам юридическим лицам (15 шт.), имущественные права по кредитным договорам (7 шт. ), дебиторская задолженность. Некоторые активы находятся в залоге Национального банка Украины и АО "Укрэксимбанк".

В обеспечении по кредитам – объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, которые расположены в Одесской области. С учетом обнародованных Фондом гарантирования номеров договоров, речь идет об "Ильичевском масложировом комбинате", "Ильичевском зерновом порте" и "Одесском масложировом комбинате".