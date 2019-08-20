Цены на нефть поднялись до $59,79 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

К 8:11 октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $59,79 за баррель, это на $0,05 (0,08%) выше уровня закрытия понедельника. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,1 (1,88%), до $59,74 за баррель.

Сентбярьский фьючерс на WTI к тому же моменту торговался на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) у $56,23 за баррель, это на $0,02 (0,03%) выше закрытия предыдущей сессии. Октябрьский контракт подорожал на $0,04 (0,07%), до $56,18 за баррель. За понедельник WTI подорожала на $1,34 (2,44%), до $56,21 за баррель.

Котировки нефти поддерживают позитивные новости о перспективах торговых отношений США и Китая. Инвесторы надеются, что две крупнейшие экономики мира все же смогут заключить торговую сделку, что позитивно скажется на глобальном спросе на топливо.

19 августа Минторг США продлил лицензии для американских компаний на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd. сроком на 90 дней. Срок действия лицензий истекал в понедельник. Ранее Huawei была признана угрозой нацбезопасности США - обвинения, которые компания отрицает, добавляли негатива в отношения между Штатами и КНР.

Ранее Вашингтон принял решение отложить введение пошлин на ряд товаров китайского импорта с 1 сентября на 15 декабря, а президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры с Китаем по заключению торгового соглашения продолжаются. Следующий раунд американско-китайских переговоров намечен на сентябрь.

"Исход следующей встречи станет настоящим лакмусовым тестом для рынка нефти, - говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннзю - Трейдеры не хотят опережать события, поэтому определенное фиксирование прибыли будет в порядке вещей".

Дополнительную поддержку рынку оказали меры ЦБ Китая по стимулированию кредитования в стране, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшегося торгового конфликта с США. Также о возможной поддержке экономики заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц.