Сеть ломбардов "Скарбниця" купила конкурента

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Сумма сделки не разглашается.

Компания выкупила кредитный портфель всех отделений, которые были у "Ломбард-Украина", и арендовала помещения. Теперь они будут работать под брендом "Скарбниця".

После сделки у сети "Скарбниця" - около 400 отделений по всей стране. Среди новоприобретенных - 12 расположены в Киеве, остальные - в Харькове, Полтаве, Житомире, Херсоне и других городах.

"У нас уже есть опыт успешной интеграции новых отделений в сетевую структуру. Поэтому уверены, что и в случае с компанией Ломбард-Украина, одной из старейших в нашей сфере, мы достигнем положительного результата в развитии", - приводятся слова Максима Максимова, директора по развитию сети ломбардов "Скарбниця".

В апреле сообщалось, что ломбардам могут разрешить обмен валют. Для этого им нужно будет пройти лицензирование в Нацбанке.

Компания "Скарбниця" - крупная сеть ломбардов в Украине, основанная в 1992 году. Один из лидеров рынка ломбардного кредитования, предоставляющий услугу выдачи кредита под залог имущества.