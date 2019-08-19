БизнесЦензор

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19.08.19 20:58

Власти Киева обнародовали график перекрытия улиц в связи с празднованием Дня Независимости

Во время подготовки и празднования Дня Государственного Флага Украины и двадцать восьмой годовщины Независимости Украины будет ограничено движение в центре Киева.

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Изменения в организации дорожного движения утверждены распоряжением КГГА №1467, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу киевской городской администрации.

В частности, предусмотрен запрет движение транспорта:

Кроме того, транспортное движение временно ограничат на время подготовки и проведения праздничных мероприятий:

Кроме того, 24 августа с 10:00 до 12:00 будет ограничено движение на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского к площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска до ул. Крещатик.

Также 28 августа с 09:00 до 12:00 ограничения будут введены на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

Кроме того, предусмотрен запрет парковки транспортных средств в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий.

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