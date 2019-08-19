Нацбанк расширит перечень банков для хранения запасов наличных денег

Соответствующе постановление правления НБУ №106 от 14 августа вступит в силу с 20 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно документу, Нацбанк будет осуществлять отбор банков, которые будут привлекаться к хранению запасов наличности регулятора и проведения операций с ними во всех регионах страны, по одному из следующих критериев: государство владеет долей уставного капитала банка в размере более 75%; контрольный пакет банка принадлежит международным финансовым и банковским учреждениям, имеющим международный рейтинг инвестиционного класса; банк включен Национальным банком в перечень системно важных банков.

Как уточнили в НБУ, в частности, системно важные банки могут обратиться к регулятору с ходатайством о предоставлении им статуса уполномоченного банка и в случае его получения принять участие в процессе обеспечения наличного обращения по делегированной модели.

При этом банки, соответствующие одному из этих критериев, не будут привлекаться к хранению запасов наличности НБУ, если к ним или владельцам существенного участия в них, а также связанным с ними лицам применены санкции иностранными государствами - членами Организации экономического сотрудничества и развития, Европейским Союзом или Украиной.

Сегодня функции хранения запасов наличности Национального банка и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняют подразделения следующих трех уполномоченных банков: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзен Банк Аваль".

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Как сообщалось, ранее Национальный банк обновил методологию определения системно важных банков, расширив их количество с трех до 14.

Согласно обновленной методологии, отныне системно важными являются 14 банков: государственные "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк", а также "Альфа-банк", "Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль", ПУМБ, "Укрсиббанк", "ТАСкомбанк", "Универсал банк", "Кредобанк", "ОТП банк", "Пивденный".

Ранее, с 2016 года, системно важными банками неизменно определялись только три банка – "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк".

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