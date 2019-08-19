"Газпром" сократил долю на рынке ЕС впервые за четыре года

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор.

Импорт СПГ в Европу подскочил на фоне более низкого, чем ожидалось, спотового спроса со стороны Азии, в частности, из-за этого европейские цены на газ упали до 10-летних минимумов.

Доля СПГ среди газа, поставляемого в Западную и Центральную Европу, выросла до 14% в период с октября 2018 года по август 2019 года с 5% за тот же период 2017-2018 годов.

Доля норвежского газа снизилась до 33% с 38% - это многолетний минимум, показывают подсчеты Refinitiv.

Доля "Газпрома" снизилась на 1%, до 32%. Но это было первое снижение с 2014-2015 годов, когда "Газпром" пострадал из-за низкого спроса на газ в Европе.

Доля СПГ из США, который доставили в северо-западную Европу, составляла 2% от общего количества поставок газа в регион.

Несмотря на потерю доли рынка, общий экспорт природного газа в Европу увеличился, поскольку регион импортировал на 9% больше газа с октября по август по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов.

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