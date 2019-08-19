Суд оправдал депутата от партии Ляшко по делу о захвате государственного хлебокомбината

Об этом пишет местное издание "18000", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Депутата обвиняли в том, что он, будучи руководителем производственно-заготовительного предприятия "Тальное", осуществил незаконное отчуждение его имущества путем вывода целостного имущественного комплекса.

При этом хлебокомбинат, который был дочерним предприятием государственной компании "Хлеб Украины", включен в перечень объектов, не подлежащих приватизации. Кроме того, свои действия Коротков не согласовал с владельцем комбината – Кабинетом министров.

Как отмечается в постановлении суда, в 2007 году Коротков предоставил для одобрения на заседание комитета кредиторов план санации предприятия, предусматривающий создание на базе имущества комбината "Тальное" частного ООО "Тальное". В 2008 году хозяйственный суд области утвердил план санации должника ДВЗП "Тальное".

По данным следствия, без проведения независимой оценки основных фондов ДВЗП "Тальное" Коротков заключил договор купли-продажи корпоративных прав участника ДВЗП "Тальное" с ООО "Кварк", таким образом реализовал 99% уставного фонда госпредприятия по цене 6,15 млн грн.

В 2008 году Коротков направил ходатайство в Тальновский горсовет о признании за ООО "КХП "Тальное" права собственности на целостный имущественный комплекс, принадлежащий ДВЗП "Тальное". Городской голова подписал соответствующее решение.

Далее имущество общества было передано акционерному обществу "Агро Инвест Компани", которое было зарегистрировано в Праге. 70% уставного капитала этой компании принадлежало Короткову и его жене. В 2013 году имущество в управление получило общество "Крупп-Арт".

Согласно постановлению, по состоянию на момент приватизации имущество ДВЗП "Тальное" оценено в более 54,6 млн грн.

Органы следствия квалифицировали действия Короткова как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.

Дело расследовалось с 2013 года. 25 апреля 2017 прокуратура Черкасской области вручила депутату подозрение в завладении имуществом госпредприятия.

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В судебном заседании Коротков свою вину не признал и сообщил, что решение о ведении санации принималось коллегиально и без его участия. Предприятие "Кварк", по его словам, было избрано комитетом кредиторов. Свои действия он объяснил выполнением плана санации, одобренного кредиторами. Коротков утверждал, что все его действия были проверены судами всех инстанций, процедура санации была проведена законно.

Исследовав доказательства, суд пришел к выводу, что вина Короткова не доказана и не подтверждена исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Также суд установил, что прокуратура нарушила нормы Уголовно-процессуального Кодекса при объявлении и вручении подозрения. Депутату местного совета подозрение должен вручать Генпрокурор, его заместитель, или руководитель региональной прокуратуры, однако это сделал прокурор отдела Иван Луговской.

Кроме того, суд не нашел подтверждения ряду утверждений со стороны обвинения, а также пришел к выводу, что изъятые вещи и документы являются недопустимыми доказательствами по ряду процессуальных нарушений.

В итоге 6 августа Сосновский райсуд Черкасс своим приговором признал Александра Короткова невиновным ввиду отсутствия в его действиях состава преступления и оправдал его.

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