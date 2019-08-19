Украина приступила к сбору поздних зерновых, – Минагрополитики

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. передает БизнесЦензор.

В частности, намолочено:

гречки – 1,0 тыс. тонн зерна с площади 1,0 тыс. га, или 2% к прогнозу (68 тыс. га), при средней урожайности 12,9 ц/га;

проса – 19 тыс. тонн зерна с площади 10 тыс. га, или 12% к прогнозу (90 тыс. га), при средней урожайности 18,0 ц/га;

подсолнечника – 3,0 тыс. тонн зерна с площади 2,0 тыс. га к прогнозу (5,8 млн га), при средней урожайности 13,8 ц/га.

Кроме того, рапса собрано 3,1 млн тонн с площади 1,25 млн га, или 99%, при прогнозе 1,25 млн га и средней урожайности 24,9 ц/га.

По сбору ранних зерновых и зернобобовых культур аграрии намолотили 38,7 млн тонн зерна с площади 9,9 млн га, или 99% к прогнозу, при средней урожайности 39,1 ц/га.

Наряду со сбором урожая в 20 регионах проходит сев озимого рапса под урожай 2020 года, которого посеяно уже 347 тыс. га, или 32% к прогнозу.

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