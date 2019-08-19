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19.08.19 18:36

Украина приступила к сбору поздних культур, – Минагрополитики

По состоянию на 19 августа украинские аграрии приступили к уборке поздних культур – гречихи, проса, подсолнечника.

урожай

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. передает БизнесЦензор.

В частности, намолочено:

Кроме того, рапса собрано 3,1 млн тонн с площади 1,25 млн га, или 99%, при прогнозе 1,25 млн га и средней урожайности 24,9 ц/га.

По сбору ранних зерновых и зернобобовых культур аграрии намолотили 38,7 млн тонн зерна с площади 9,9 млн га, или 99% к прогнозу, при средней урожайности 39,1 ц/га.

Наряду со сбором урожая в 20 регионах проходит сев озимого рапса под урожай 2020 года, которого посеяно уже 347 тыс. га, или 32% к прогнозу.

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