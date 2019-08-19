БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
19.08.19 18:25

Новые требования к проектированию кинотеатров вступят в силу с 1 ноября, – Минрегион

Опубликованы новые государственные строительные нормы относительно учреждений культуры, в частности, кинотеатров. Новыми ГСН введены современные требования к проектированию кинопроекционных помещений. Это позволяет практически вдвое уменьшить площадь на проектирование таких комнат. Обновленные ГСН вступают в действие уже с 1 ноября 2019 года и распространяются на строительство новых и реконструкцию действующих кинотеатров и комплексов.

Новые требования к проектированию кинотеатров вступят в силу с 1 ноября, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензорсо ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"До недавнего времени в наших государственных строительных нормах относительно учреждений культуры содержались устаревшие требования к проектированию кинопроекционных в кинотеатрах. Они предусматривались только на пленочных носителях и поэтому, соответственно, должны были быть по площади в разы больше для размещения соответствующего оборудования. По факту же многие кинотеатры уже давно не используют такие носители и показывают фильмы на цифровом оборудовании, которое занимает гораздо меньше пространства. Однако требования к метражу остались устаревшими, и мы наконец оптимизировали это в новых нормах", – сообщил заместитель министра.

Согласно новым нормам, кинопроекционные помещения одного кинозала, рассчитанные на оборудование, которое работает только на цифровых носителях, нужно проектировать по таким расчетам:

Для сравнения: общая площадь кинопроекционных помещений для 70/35-мм фильмов с ксеноновыми лампами достигает 70-85 кв. м, а в некоторых случаях и 105-120 кв. м в зависимости от количества кинопроекторов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100