"Укравтодор" ограничил движение для грузовиков от 10 тонн в направлении Николаева

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные Службы автомобильных дорог в Николаевской области, передает БизнесЦензор.

"В связи с проведением капитального ремонта дороги с устройством цементобетонного покрытия и окончанием подготовительных работ для устройства верхнего слоя Служба автомобильных дорог в Николаевской области информирует участников дорожного движения о введении ограничения движения грузовых транспортных средств общей массой свыше 10 тонн на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев на участке км161 + 204 - км175 +000. С 15 августа 2019 года применяется временное ограничение и запрет движения транзитного грузового автотранспорта фактической массой более 10 тонн", - говорится в сообщении.

На этом участке автодороги установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. Организация объезда на время проведения капитального ремонта автомобильной дороги будет осуществляться в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной Управлением патрульной полиции в Николаевской области.

О возобновлении движения автотранспорта будет сообщено дополнительно, говорят в дорожной службе.

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