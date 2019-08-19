"Борисполь" потратит 165 миллионов на питание для вип-пассажиров

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, на срок до конца 2020 года заказали питание для 497 тысяч пассажиров бизнес-залов и 80 тыс. пассажиров Премьер VIP-зала по одинаковой цене в 285 грн за одного пассажира.

По прошлому соглашению "Борисполя" с "ТіДі Лтд" от декабря 2016 года первую категорию пассажиров кормили по 179 грн, а вторую – по 185 грн. Это по крайней мере в полтора раза дешевле нынешней цены.

В меню входят сладости, фрукты, кофе, чай и соки, закуски, завтраки и обеды, вина, пиво, виски и т.д. Услуги будут оплачивать в течение 90 банковских дней после предоставления.

Цена сделки на 5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 173 млн грн.

На этапе преквалификации заказчик не допустил к аукциону четырех из семи участников рынка. Кроме того, одна из допущенных компаний добилась через АМКУ отклонения заявки еще одного участника, поэтому к аукциону дошли только двое – "ТіДі Лтд" и ООО "Аллюр Лтд". Последняя фирма как раз и пожаловалась на третьего допущенного участника – ООО "Кофе Бар Плюс".

Фирма-победитель "ТіДі Лтд" создана в июле 2013 году Оксаной Юраковой – бывшей женой Александра Юракова, экс-депутата Киево-Святошинского райсовета Киевской области (УДАР). В 2005-2008 годах Юраков был советником министра транспорта, заведовал секретариатом транспортного комитета Верховной Рады.

Вскоре после основания, в 2014 году владельцами "ТіДі Лтд" стали лондонская компания City F&P Ltd, Кирилл Клименко и Елена Юданова. Вскоре структура собственности была подкорректирована снова, и сегодня фирма зарегистрирована на упоминавшегося Клименко, Зою Бормотову и Владимира Лещинского, который является бенефициаром компании.

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В 2015 году "ТіДі Лтд" при конкуренции со связанным ООО "Укрклинсервис" выиграла подряд на 8,48 млн грн, в 2016 году – на 42,31 млн грн, а в 2017 году – на 64,8 млн грн.

С 2017 года киевский, а до того – мариупольский соперник "Аллюр Лтд" сегодня зарегистрирован на киевлянина Дениса Антропова. Это сын Юрия Антропова, который известен как основатель фермерского хозяйства "КФХ "Эльдорадо", зарегистрированного в Бориспольском районе Киевской области, и как кандидат от БПП в Бориспольский райсовет Киевской области на местных выборах 2015 года.

Именно по договору с "КФХ "Эльдорадо" с апреля текущего года "Аллюр Лтд" получил опыт по организации услуг питания, который и предоставил на рассмотрение аэропорта "Борисполь".

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