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19.08.19 17:34

Сайты с фейковыми новостями заработали на рекламе $235 миллионов

Сайты с фейковыми новостями заработали на рекламе $235 млн.

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Об этом сообщает MediaPost со ссылкой на исследование платформы Global Disinformation Index (GDI), передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Полный отчет GDI будет опубликован в сентябре, сейчас доступна только его часть.

По данным исследования, рекламодатели потратили сумму в $235 млн на 20 тыс. сайтах. Это те сайты, которые входят в так называемую "темную зону" интернета - они в разной мере распространяли дезинформацию и фейковые новости.

По мнение техдиректора GDI Дэнни Роджерса, главная причина - сложная система программных покупок рекламы.

"Рекламодатели очень часто просто не представляют, на каких сайтах появится их реклама", - сказал Роджерс.

Он посоветовал рекламодателям в таких случаях требовать "большей прозрачности от сайтов".

Всего же по всем сайтам, которые находятся в базе GDI, рекламодатели потратили около $39 млрд.

Сайты с фейковыми новостями заработали на рекламе $235 миллионов 01

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