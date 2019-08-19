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19.08.19 20:23

"Мотор Сич" снизит частоту выполнения рейсов Киев-Одесса

На период выполнения рейсов из киевского аэропорта "Борисполь" авиакомпания "Мотор Сич" снизит частоту выполнения рейсов между Киевом и Одессой.

"Мотор Сич" снизит частоту выполнения рейсов Киев-Одесса

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные компании, передает БизнесЦензор.

В период со 2 по 12 сентября (включительно) 2019 года будут выполняться рейсы:

Со 2 по 12 сентября 2019 года отменены регулярные рейсы:

7 сентября 2019 года отменены рейсы:

8 сентября 2019 года отменены рейсы:

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