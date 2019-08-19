Импорт газа в первом полугодии обошелся в $1,1 миллиарда, – Госстат

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в июне 2019 года составила $189,3 за 1 тыс. кубометров, что на 7,8% меньше, чем в мае 2019 года ($205,3).

Контрагентами по итогам шести месяцев 2019 года стали компании из Швейцарии – 1,73 млрд кубометров газа на $372,82 млн, Германии – 1,57 млрд кубометров на $329,67 млн, Венгрии – 356,06 млн кубометров на $72,9 млн, Чехии – 246,07 млн кубометров на $51,8 млн, Польши – 292,82 млн кубометров на $63,78 млн, Австрии – 224,32 млн кубометров на $63,6 млн, Франции – 172,72 млн кубометров на $38,52 млн, Великобритании – 106,64 млн кубометров на $28,75 млн, Люксембурга – 88,63 млн кубометров на $23,16 млн, Словакии – 57,58 млн кубометров на $11,23 млн, Италии – 16,89 млн кубометров на $3,49 млн, Болгарии – 1,4 млн кубометров на $0,26 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.

Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд кубометров природного газа на общую сумму $3,12 млрд.

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