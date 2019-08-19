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19.08.19 15:41

Новым главой "Укроборонпрома" станет бывший топ-менеджер Новинского и Пинчука

Премьер-министр Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой госконцерна "Укроборонпром" Алексея Тимофеева.

Новым главой "Укроборонпрома" станет бывший топ-менеджер Новинского и Пинчука

Об этом идет речь в документе, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

"Выношу представление о назначении Тимофеева Алексея Олеговича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", – говорится в тексте документа.

Тимофеев ранее возглавлял "Смарт Холдинг" Вадима Новинского, был топ-менеджером компании "Гео Альянс" Виктора Пинчука и государственной "Укргаздобычи", входил в состав правления НАК "Нафтогаз Украины".

Новым главой Укроборонпрома станет бывший топ-менеджер Новинского и Пинчука 01

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Как сообщалось, 10 июля министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня этого года указом президента Владимира Зеленского.

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