В Украине 40% школ в неудовлетворительном состоянии, – Минрегион

Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас приблизительно 40% зданий школ находятся в неудовлетворительном состоянии", - сказал Парцхаладзе на образовательном форуме "Всеукраинская августовская конференция" 19 августа в Киеве.

Кроме того, по словам Парцхаладзе, на данный момент в 47% школ температура зимой не превышает +16°, 10% школ - без туалетов в помещении, 90% школ полностью не предусмотрены для детей с инвалидностью, 30% сельских школ являются малокомплектными, а в 50% городских школ дети учатся в переполненных учреждениях, и есть вторая смена.

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