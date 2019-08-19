Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Израилем в сельском хозяйстве

Подписание документа состоялось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Также состоялось подписание ряда других украинско-израильских двусторонних документов.

Так, посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко и посол Израиля в Украине Джоэл Лион подписали Соглашение между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования Государства Израиль о содействии изучению языка иврит в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях государства Израиль.

Кроме того, послы двух государств подписали Программу сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль на 2019-2022 годы.

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Государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Украины Алексей Перевезенцев и посол Израиля Джоэл Лион подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и Израильским патентным ведомством Министерства юстиции Государства Израиль.

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