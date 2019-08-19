ГФС по итогам проверок доначислила плательщикам налогов 6,7 миллиарда

Об этом говорится в сообщении ГФС, передает БизнесЦензор.

По результатам контроля за соблюдением требований валютного законодательства доначислено пени за нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД на общую сумму 315,3 млн грн, а также налога на прибыль с иностранных юридических лиц на общую сумму 207,2 млн грн.

Во исполнение постановлений суда (в том числе полученных в прошлом году) проведено 32 документальные проверки, доначислено денежных обязательств на сумму 151,2 млн грн, кроме того, во исполнение других поручений правоохранительных органов, которые предоставляются при расследовании уголовных производств, проведено 485 документальных проверок и доначислено 407,9 млн грн.

Проведено 549 документальных проверок соблюдения законодательства Украины по вопросам государственной таможенного дела, доначислено 509,4 млн грн денежных обязательств.

В целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 22,7 млрд грн, из которых согласовано 6,7 млрд грн (в том числе основного платежа по налогу на прибыль – 1,7 млрд грн, НДС – 1,91 млрд грн).

Реальный вклад подразделений аудита по обеспечению поступлений в бюджет составил 6 024 млн грн (обеспечено поступлений денежными средствами на 2 040 млн грн, уменьшено отрицательное значение объекта обложения налогом на прибыль на 18 806 млн грн, что предупредило неуплату налога в будущем на 3 385 млн грн, уменьшены остатки отрицательного значения НДС, который после бюджетного возмещения включается в состав налогового кредита следующего периода на 599 млн грн).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram