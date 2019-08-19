В Дании умер основатель сети магазинов Jysk миллиардер Ларс Ларсен

Как основатель Jysk Ларс Ларсен был лицом компании до июня 2019 года, когда после диагноза рака печени он передал пост главы Lars Larsen Group своему сыну Джейкобу Брунсборгу, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

В рейтинге богатейших людей планеты Forbes Ларс Ларсен занимал 424 место, его состояние оценивается в $4,5 млрд.

Jysk – международная розничная сеть, которая предлагает полный ассортимент товаров для дома. Первый магазин был открыт в 1979 году в Дании. Сейчас в состав группы входит более 2500 магазинов в 50 странах мира. В Украине бренд представлен с 2004 года.

Выручка украинской сети Jysk в 2018 году превысила 1 млрд грн.

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