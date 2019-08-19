Запасы угля на складах ТЭС ниже прошлогодних на 46%

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запасы угля антрацитовой группы в настоящее время составляют 262,8 тыс. тонн, что на 8,1% (19,7 тыс. тонн) больше прошлогодних. Запасы угля газовой группы равны 490,6 тыс. тонн, что в 2,3 раза (или на 659 тыс. тонн) меньше, чем год назад.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в настоящее время составляют 164,6 тыс. тонн, что в два раза меньше, чем годом ранее.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

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